Потребление алкоголя в закрывающем алкомаркеты регионе взлетело

Потребление алкоголя в Вологодской области взлетело до максимума с начала года

В ноябре потребление алкоголя на душу населения в Вологодской области достигло максимальных с начала года 9,84 литра. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Месяцем ранее потребление находилось на уровне 9,74 литра на душу населения. В среднем по России наблюдается обратная динамика — с 7,74 литра в октябре потребление снизилось до 7,63 литра в ноябре.

Повышение потребления в Вологодской области происходит на фоне того, что с подачи губернатора Георгия Филимонова региональные власти вводят самое жесткое регулирование легальной продажи спиртного в стране и активно закрывают алкомаркеты.

С мая правила розничной продажи алкогольных напитков таковы, что купить их в будние дни можно только с 12:00 до 14:00, а в субботу и воскресенье — с 8:00 до 23:00.

В понедельник, 8 декабря, Филимонов в соцсетях сообщил, что три четверти алкомаркетов закрылись или сменили формат. В самой Вологде перестал работать 101 из 118 таких магазинов, а в Череповце — 246 из 265. Глава региона пообещал не снижать темпы борьбы.

Вскоре после вступления в силу новых правил продажи алкоголя в Вологодской области СМИ сообщали о росте нелегальных продаж алкоголя, в том числе под видом лекарственных средств или газированных напитков. Местные жители в общении с журналистами говорили, что видят скорее рост его употребления в связи с массовой покупкой про запас.

Тем не менее сам Филимонов в октябре отмечал, что с марта 2026 года власти собираются дополнительно усложнить продажу спиртных напитков с помощью ограничений на торговые точки.