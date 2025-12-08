Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 8 декабря 2025Экономика

Губернатор российского региона назвал число переставших торговать алкоголем магазинов

Филимонов: 75 % алкомаркетов в Вологодской области закрылись или сменили формат
Дмитрий Воронин

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Свыше 75 процентов алкомаркетов закрылись или сменили формат в Вологодской области. В частности, в столице региона перестал работать 101 из 118 таких магазинов, а в Череповце — 246 из 265. Об этом в своем Telegram-канале написал вологодский губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, соответствующие изменения коснулись 457 из 610 областных торговых точек, специализировавшихся на торговле спиртным. Кроме того, закрылось более половины — 196 из 316 — местных вейп-шопов. Также глава региона сообщил, что в двух крупнейших городах области — Вологде и Череповце — на контроле у властей находится работа 39 «наливаек».

С 1 марта в Вологодской области алкоголь можно купить по будням только с 12:00 по 14:00. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись. Филимонов отмечал, что власти, принимая соответствующее решение, понимали последствия и пошли на этот шаг из-за демографической ситуации на Русском Севере.

В августе магазины сети «Красное и Белое» лишились возможности продавать спиртное в указанном российском регионе. В сентябре губернатор сообщил, что местная сеть алкомаркетов «Северный Градус» сменит название и концепцию торговли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok