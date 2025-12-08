Губернатор российского региона назвал число переставших торговать алкоголем магазинов

Филимонов: 75 % алкомаркетов в Вологодской области закрылись или сменили формат

Свыше 75 процентов алкомаркетов закрылись или сменили формат в Вологодской области. В частности, в столице региона перестал работать 101 из 118 таких магазинов, а в Череповце — 246 из 265. Об этом в своем Telegram-канале написал вологодский губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, соответствующие изменения коснулись 457 из 610 областных торговых точек, специализировавшихся на торговле спиртным. Кроме того, закрылось более половины — 196 из 316 — местных вейп-шопов. Также глава региона сообщил, что в двух крупнейших городах области — Вологде и Череповце — на контроле у властей находится работа 39 «наливаек».

С 1 марта в Вологодской области алкоголь можно купить по будням только с 12:00 по 14:00. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись. Филимонов отмечал, что власти, принимая соответствующее решение, понимали последствия и пошли на этот шаг из-за демографической ситуации на Русском Севере.

В августе магазины сети «Красное и Белое» лишились возможности продавать спиртное в указанном российском регионе. В сентябре губернатор сообщил, что местная сеть алкомаркетов «Северный Градус» сменит название и концепцию торговли.

