22:21, 8 декабря 2025Мир

Фон дер Ляйен эмоционально высказалась насчет российских активов

Фон дер Ляйен: Необходимо изъять активы России как можно скорее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

У Европы и Украины нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов. С таким мнением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что у нас больше нет времени на раскачку», — эмоционально высказалась она.

По ее мнению, получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны. Глава ЕК в очередной раз напомнила, что Европа стремится изъять замороженные российские активы для поддержки Киева.

Ранее СМИ написали о том, что спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов.

Также стало известно, что Еврокомиссия продолжит обсуждать с Бельгией вопрос использования российских активов для финансирования Киева и убеждать ее согласиться на этот шаг.

