Наука и техника
20:47, 8 декабря 2025Наука и техника

Индия получит 600 тысяч российских автоматов

«Калашников»: Индия получит более 600 тысяч автоматов АК-203 к 2030 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Индии получат более 600 тысяч российских автоматов АК-203, выпущенных предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом сообщил директор по продажам совместного предприятия концерна «Калашников» Максим Караваев, слова которого приводят в Telegram-канале компании.

Он отметил, что правительство Индии хотело получить стопроцентную локализацию АК-203 на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, которое действует в штате Уттар-Прадеш с 2021 года.

«К 2030 году на вооружении ВС Индии будет находиться не менее 600 тысяч таких автоматов», — сказал Караваев на пленарной сессии «Сотрудничество Индии и России в сфере оборонной промышленности» на открытии телеканала RT India в Дели.

АК-203 — это версия АК-200 под патрон 7,62х39 миллиметров. Автомат получил складной телескопический приклад, новую пистолетную рукоять и модернизированный переводчик-предохранитель. Также АК-203 оснащен цевьем с планкой Пикатинни для установки дополнительных приспособлений.

В ноябре стало известно, что «Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12 образца 2023 года государственному заказчику.

