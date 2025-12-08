Реклама

Наука и техника
19:12, 8 декабря 2025Наука и техника

«Калашников» поставит заказчику ударные «КУБы»

«Калашников» заключил контракты на поставку ударных дронов «КУБ-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Концерн «Калашников» заключил контракты на поставку ударных дронов семейства «КУБ» заказчику. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«"Калашников" заключил очередные крупные контракты на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "КУБ-2" и управляемых боеприпасов "КУБ-10" и начал подготовку производственных площадок к их выполнению», — говорится в сообщении.

Концерн напомнил, что «КУБ-2» выпускают с разными по массе боевыми частями. Модификация малого класса предназначена для поражения небронированной техники и живой силы противника, а «КУБ-2» среднего класса позволяет наносить удары по легкобронированной технике, местам базирования вертолетов и стартовым комплексам с дронами.

«КУБ-2» способен поражать движущиеся цели в ручном и автоматическом режимах. Аппарат оснастили бортовым вычислительным комплексом с элементами искусственного интеллекта, который делает «КУБ» невосприимчивым к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.

В марте стало известно, что «Калашников» выполнил первую поставку аппаратов «КУБ» в 2025 году. Управляемые боеприпасы поставили в рамках государственного контракта.

