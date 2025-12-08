Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:41, 8 декабря 2025Культура

Киркорова раскритиковали за слова о Пугачевой

Поплавская осудила Киркорова, назвавшего Аллу Пугачеву королевой эстрады
Ольга Коровина

Фото: Belkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова, назвавшего Аллу Пугачеву «королевой эстрады». Соответствующий пост она разместила в Telegram-канале.

Поплавская опубликовала видео, на котором Киркоров со сцены называет Пугачеву «певицей номер один» и «королевой отечественной эстрады» на протяжении последних 50 лет. «Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами», — возмутилась актриса.

Артистка указала, что Пугачева является супругой поддерживающего Украину комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Она также напомнила, что певица называла порядочным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева и признавалась в том, что ее брак с Киркоровым был фиктивным.

Поплавская назвала Киркорова «королем голых вечеринок» и предположила, что после скандала артист решил «отмывать» других. «В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам. А там и до Пугачевой недалеко», — заключила она.

Ранее лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что Пугачева обязана своей славой авторам ее песен, которые «создали для нее эту жизнь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». Десятки беженцев из зоны СВО пожаловались на требования о скором выселении из ПВР

    Названы изменившие мир технологии СССР

    В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

    Стало известно о подорванном здоровье Долиной

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Названа оптимальная частота стирки постельного белья

    Польскую организацию признали террористической в России

    Ход революции на Украине после отставки Ермака раскрыли

    Россияне массово скупают видеокарты. Продажи бьют рекорды, цены взлетели. Ждать ли дефицита?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok