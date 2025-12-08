Реклама

20:28, 8 декабря 2025

МИД выразил надежду в отношении новой стратегии нацбезопасности США

Захарова: Новая стратегия нацбезопасности США вселяет надежду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ряд положений новой стратегии нацбезопасности США вселяют надежду, что будет заложена основа для последующих усилий Вашингтона и Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

По словам дипломата, документ позволяет американцам поиск совместных с российской стороной точек соприкосновения. Однако, как подчеркнула Захарова, вероятность смены политического курса Белого дома в будущем остается.

Ранее американский постоянный представитель в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп понимает, как необходимо надавить на Украину ради достижения мира.

