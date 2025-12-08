Реклама

10:39, 8 декабря 2025Наука и техника

На Солнце произошла вспышка класса Х

РАН: На Солнце произошла 15-минутная вспышка класса Х
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН / xras.ru

На Солнце произошла 15-минутная вспышка класса Х. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии и Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Вспышка зафиксирована в понедельник, 8 декабря, в 08:01 по московскому времени, имела импульсный характер и продолжалась около 15 минут. По данным ученых, часть солнечной плазмы могла уйти в межпланетное пространство, однако она вряд ли заденет Землю.

Ранее исследователи лаборатории сообщали, что на Солнце в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска произошла мощная двойная сильная M-вспышка.

Также в декабре ученые РАН рассказали, что самый большой в текущем году комплекс солнечных пятен проходит через центральную линию Солнце — Земля, из-за чего в ближайшие трое суток велик риск мощных солнечных вспышек.

