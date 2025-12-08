Невролог предупредил о риске развития инсульта и инфаркта из-за храпа

Невролог Гайфутдинов: При апноэ поднимается уровень сахара и холестерина

Остановки дыхания при храпе — апноэ — могут быть опасны для здоровья, предупредил невролог Рустем Гайфутдинов. В беседе с Life.ru доктор предупредил о рисках, которые они провоцируют.

Врач объяснил, что при тяжелом апноэ сатурация, то есть насыщение крови кислородом, может падать до 20-30 процентов, тогда как нормой считается 95 процентов. Кроме того, во время таких ночных остановок дыхания мозг испытывает гипоксию. Помимо этого, из-за храпа увеличивается уровень сахара и холестерина, а также поднимается артериальное давление.

«Все это является известными факторами развития инсульта и инфаркта миокарда», — предупредил Гайфутдинов.

Возможными причинами апноэ он назвал западение языка, короткую шею и ожирение. Чтобы диагностировать это состояние, врачи используют так называемые полисомнографические исследования: они отслеживают сатурацию и оценивают глубину и качество сна.

