В России прокомментировали отношение Зеленского к мирному плану США

Депутат Журова назвала неуважением нежелание Зеленского читать мирный план США

Если украинский президент Владимир Зеленский даже не удосужился прочитать мирный план США, это говорит о его неуважении к американскому коллеге Дональду Трампу, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией на нежелание политика знакомиться с документом она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Трамп сообщил, что окружение Зеленского одобрило мирный план США, сам же украинский лидер до сих пор не прочитал его. Глава Белого дома признался, что его разочаровало такое поведение коллеги.

Журова удивилась словам Трампа и заподозрила Зеленского в неумении читать. Депутат добавила, что это может отразиться на мирных переговорах.

«Может, в итоге Трамп скажет, что Зеленский не должен это читать, что достаточно каких-то других уполномоченных людей, которые дадут согласие, и в итоге, как и говорил наш президент, мирное соглашение будет подписано, например, с Радой. Зеленский в любом случае несильно легитимный, это следующий вопрос. Надо, чтобы были выборы нового президента на Украине, видимо, умеющего читать тогда уже», — поделилась парламентарий.

До этого Трамп признался, что ошибался в глубине российско-украинского конфликта. Он пришел к выводу, что остановить противостояние будет сложнее, чем ему казалось изначально.

