Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:33, 8 декабря 2025Наука и техника

Определен эффективный метод борьбы с анемией

Blood: Инъекции железа помогают в борьбе с бактериальными инфекциями
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Diana Nystrom / Shutterstock / Fotodom

Внутривенное введение железа — метод, которого долго опасались при лечении пациентов с анемией на фоне бактериальной инфекции, — оказалось не только безопасным, но и эффективным. Такой способ терапии значительно снижает риск смерти. К такому выводу пришли гематологи, проанализировав данные более чем 85 тысяч госпитализированных пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Несмотря на давние рекомендации избегать внутривенного железа из-за опасений, что оно может «подпитать» бактерии, исследователи обнаружили противоположный эффект: у пациентов с пневмонией, MRSA, колитом и другими распространенными инфекциями смертность в течение 14 и 90 дней была значительно ниже, если они получали железо. Кроме того, уровень гемоглобина спустя 2–3 месяца у этих пациентов повышался заметнее, чем у тех, кому железо не назначали.

При бактериальном менингите улучшений не было, но и ухудшения состояния тоже не наблюдалось. Авторы подчеркивают, что полученные данные — ретроспективные, и окончательно подтвердить пользу внутривенного железа поможет только рандомизированное исследование. Однако уже сейчас результаты заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о лечении анемии у пациентов с острыми инфекциями.

Ранее ученые выяснили, что распространенные обезболивающие — диклофенак и парацетамол — могут усиливать анемию у онкопациентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok