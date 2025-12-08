Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:51, 8 декабря 2025Наука и техника

Открыт способ «обмануть» мозг и сделать тренировки легче

JSHS: Стимулирование сухожилий вибрацией снижает субъективное чувство усилия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: freepik / Freepik

Ученые из Университета Монреаля обнаружили, что мозг можно «перепрограммировать» так, чтобы физическая нагрузка ощущалась легче, чем она есть на самом деле. Исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science (JSHS), показало: перед тренировкой достаточно кратковременно стимулировать сухожилия вибрацией, чтобы снизить субъективное чувство усилия — при том, что фактическая работа мышц возрастает.

В эксперименте участники крутили педали велотренажера дважды: после вибростимуляции ахилловых и коленных сухожилий и без нее. Когда вибрация предваряла тренировку, участники сохраняли ту же субъективную оценку нагрузки, но объективные показатели — мощность педалирования и частота сердечных сокращений — были значительно выше. Люди работали интенсивнее, не ощущая, что нагрузка увеличилась.

Материалы по теме:
Зумба: что это за фитнес? Польза танца для похудения, противопоказания и советы
Зумба: что это за фитнес?Польза танца для похудения, противопоказания и советы
8 июня 2024
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой: на пресс, ягодицы и спину
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой:на пресс, ягодицы и спину
31 октября 2023

По словам авторов, вибрация изменяет сигналы от нейромышечных рецепторов и их передачу в спинной мозг и далее в кору. Это влияет на внутренние «датчики» движения и усилия, из-за чего мозг воспринимает задачу как менее энергоемкую. Такой эффект может помочь людям, которым тяжело начинать или поддерживать физическую активность: если упражнение кажется легче, мотивация заниматься возрастает.

Ученые подчеркивают, что метод пока изучен только на коротких нагрузках и в лабораторных условиях. Следующим шагом станут исследования мозговой активности во время вибростимуляции с использованием ЭЭГ и МРТ, а также тесты на длительных видах спорта. В перспективе такие технологии могут стать частью программ реабилитации и способов стимулирования регулярных тренировок у малоподвижных людей.

Ранее стало известно, что физическая нагрузка может замедлять рост опухолей, перенаправляя глюкозу в мышцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    ВККС приняла решение относительно пятерых обвиняемых в коррупции российских судей

    Маск сделал резкое заявление о ЕС

    Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

    Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

    Оппозиция Украины после отставки Ермака захотела сбросить еще одну политическую силу

    Россиян предупредили об опасных гирляндах

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    США предрекли потерю давних союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok