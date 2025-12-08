Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:23, 8 декабря 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир не встречавшееся прежде осмысленное слово

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словом «перечница»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир сообщение со словом «перечница». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Осмысленное слово прозвучало в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» в 10:49 по московскому времени. Шифровку со словом «перечница» до этого не передавали.

НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344

7 декабря радиостанция вышла в эфир со словом «забитый». Оно также не звучало в эфире раньше, хотя за последние месяцы УВБ-76 повторила несколько сообщений, которые появлялись на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

Материалы по теме:
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». В России десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Приложение Сбера появилось в AppStore

    Семь стран ЕС призвали фон дер Ляйен ускорить принятие решения по кредиту для Украины

    Под Москвой загорелось здание администрации

    Россияне раскупили почти все номера в люксовых отелях Египта на Новый год

    Названа самая популярная пластическая операция у мужчин

    Рейд «Пешеходный переход» пройдет в Москве 9 декабря

    Россиянка заявила об ожогах на теле сына после лечения в психоневрологическом диспансере

    Неожиданное действие Бритни Спирс с бюстгальтером попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok