«Радиостанция Судного дня» передала в эфир не встречавшееся прежде осмысленное слово

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словом «перечница»

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир сообщение со словом «перечница». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Осмысленное слово прозвучало в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» в 10:49 по московскому времени. Шифровку со словом «перечница» до этого не передавали.

НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344

7 декабря радиостанция вышла в эфир со словом «забитый». Оно также не звучало в эфире раньше, хотя за последние месяцы УВБ-76 повторила несколько сообщений, которые появлялись на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.