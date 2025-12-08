Реклама

09:33, 8 декабря 2025Забота о себе

Раскрыт способ заставить кишечник работать по расписанию

Гастроэнтеролог Падилла: По работе кишечника можно выявить риск заболеваний
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sorapop Udomsri / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Лейбелис Падилла рассказала, что в идеале человек должен испытывать позывы посетить туалет примерно в одно и то же время. Способ заставить кишечник работать по расписанию она раскрыла в беседе с New York Post.

Врач подчеркнула: то, как работает кишечник, может многое рассказать о состоянии здоровья и даже выявить риск развития заболеваний в будущем. По ее словам, ученые даже провели исследование, в ходе которого выяснили, что самое крепкое здоровье было у тех, кто испражнялся один-два раза в сутки.

«Регулярная и более предсказуемая дефекация является побочным эффектом общего образа жизни человека», — заявила специалист. Учитывая это, она призвала действовать комплексно. Для начала, по ее мнению, следует просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время. Также гастроэнтеролог посоветовала включить в рацион больше клетчатки и выпивать с утра стакан воды. «Просто начните свой день с жидкости, а не с кофе, который имеет мочегонный эффект и может усилить обезвоживание», — призвала врач.

Еще одним важным пунктом Падилла назвала физическую активность. По ее словам, кишечнику полезны любые упражнения, но наиболее быстрый эффект дают скручивания сидя, наклоны из положения стоя и сидя и подъемы коленей к груди. «Все это помогает, но не гарантирует результата. В конце концов работа кишечника у каждого человека уникальна, как и его отпечатки пальцев», — заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Аншуман Каушал рассказал, что запоры могут возникать из-за ленивого кишечника. По его словам, это состояние может развиться из-за пристрастия к пище, богатой углеводами.

