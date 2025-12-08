Раскрыты детали работы Путина с обращениями на прямую линию

Глава исполкома ОНФ Кузнецов: Путин ежедневно видит статистику обращений

Президент России Владимир Путин ежедневно видит статистику обращений на прямую линию. Об этом заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Президент видит все в ежедневном режиме, сколько там поступает, имеет возможность все оценивать», — рассказал он о деталях работы главы государства.

По его словам, задача ОНФ на данный момент заключается в том, чтобы анализировать обращения, дополнять их фактурой и верифицировать.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.