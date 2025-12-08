Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:50, 8 декабря 2025Россия

Раскрыты детали работы Путина с обращениями на прямую линию

Глава исполкома ОНФ Кузнецов: Путин ежедневно видит статистику обращений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ежедневно видит статистику обращений на прямую линию. Об этом заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Президент видит все в ежедневном режиме, сколько там поступает, имеет возможность все оценивать», — рассказал он о деталях работы главы государства.

По его словам, задача ОНФ на данный момент заключается в том, чтобы анализировать обращения, дополнять их фактурой и верифицировать.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Мощнейший удар РСЗО по пункту дислокации ВСУ сняли на видео

    Путин поздравил звезду «Я шагаю по Москве» с днем рождения

    Зеленский рассказал о новом варианте мирного плана по Украине

    В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

    Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон

    Зеленский заявил об ожиданиях от Европы

    В Харьковской области рыбаки помахали российскому дрону

    Мерц и Макрон обратились к Зеленскому с важным посланием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok