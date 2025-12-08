Рейс туристического парома в Турцию перенесли на неделю из-за угрозы атак ВСУ

TourDom: Рейс парома Seabridge из Сочи в Трабзон перенесен на неделю

Рейс туристического парома Seabridge, который должен был отправиться из Сочи в Турцию 8 декабря, перенесли на неделю по рекомендации Минтранса РФ. Об этом стало известно порталу TourDom.

По сообщению представителя компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафы Чакыра, причиной смены графика отправления стала возможная угроза атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Подготовка к отправлению была завершена, маршрут готов к регулярной работе между странами, однако российская сторона предложила отложить тур. Дата отправления будет объявлена позже.

Паром Seabridge впервые за 14 лет отправился из Трабзона в порт Краснодарского края. Однако ему отказали в швартовке в порту Сочи. Пассажиры вернулись в гавань отправления. После этого свыше 600 россиян застряли на лайнере из Сочи в Турцию из-за отказа турецкой стороны в приеме парома.