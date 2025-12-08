Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 8 декабря 2025Путешествия

Рейс туристического парома в Турцию перенесли на неделю из-за угрозы атак ВСУ

TourDom: Рейс парома Seabridge из Сочи в Трабзон перенесен на неделю
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Рейс туристического парома Seabridge, который должен был отправиться из Сочи в Турцию 8 декабря, перенесли на неделю по рекомендации Минтранса РФ. Об этом стало известно порталу TourDom.

По сообщению представителя компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафы Чакыра, причиной смены графика отправления стала возможная угроза атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Подготовка к отправлению была завершена, маршрут готов к регулярной работе между странами, однако российская сторона предложила отложить тур. Дата отправления будет объявлена позже.

Материалы по теме:
Какие страны открыты для россиян в 2026 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2026 году?Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
2 декабря 2025
Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт
Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт
7 ноября 2025

Паром Seabridge впервые за 14 лет отправился из Трабзона в порт Краснодарского края. Однако ему отказали в швартовке в порту Сочи. Пассажиры вернулись в гавань отправления. После этого свыше 600 россиян застряли на лайнере из Сочи в Турцию из-за отказа турецкой стороны в приеме парома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». Десятки беженцев из зоны СВО пожаловались на требования о скором выселении из ПВР

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Трампа высмеивали за спиной его соратники

    20-летняя королева красоты забила до смерти сына бойфренда

    В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

    Стало известно о подорванном здоровье Долиной

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Названа оптимальная частота стирки постельного белья

    Польскую организацию признали террористической в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok