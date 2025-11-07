Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

Паром из Турции не смог пришвартоваться в Сочи из-за отсутствия разрешения

Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Судно Seabridge прибыло к российскому берегу около 10 часов утра 6 ноября.

Оно более 12 часов не может попасть в Сочи и дрейфует в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах. Уточняется, что они заранее приобрели билеты.

Паром, выполняющий маршрут Трабзон — Сочи, вечером 5 ноября вышел из турецкого порта. Время в пути до российского города составило 12 часов.

Судно не получило разрешения на швартовку

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку.

Российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00 АТОР

В данный момент на судне находится 20 пассажиров — 2 гражданина Турции и 18 граждан России, уточнили в ассоциации.

Там добавили, что сложная ситуация между сторонами, которая возникла еще в момент тестового рейса парома, так и не разрешилась.

Проблемы возникли еще в момент тестового рейса

После нескольких попыток запуска морской линии в 2025 году, паром Sea Bridge все же прибыл в Сочи в рамках тестового рейса 16 октября.

Как сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, запуск линии между двумя государствами он считает небезопасным, преждевременным и не соответствующим уровню готовности инфраструктуры.

Считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром Seabridge может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Он уточнил, что тестовый рейс выполнен без согласия принимающей стороны, а позиция относительно преждевременности запуска перевозок озвучивалась на предварительных встречах с профильными ведомствами и органами безопасности. Тем не менее перевозчик получил разрешение в Росморречфлоте.

Генеральный директор Морской компании ООО «СВС Шиппинг», которая является генеральным агентом парома Seabridge, Сергей Туркменян написал открытое письмо губернатору, отмечает SOCHI1.RU.

Он подчеркнул, что возобновление сообщения разрабатывалось в течение нескольких лет, программа предварительно была согласована с портовыми службами и государственными контрольными органами МПП в морском порту Сочи, Министерством транспорта РФ, администрацией курорта, УФСБ по Краснодарскому края, ФСО РФ, представительством МИД РФ в Сочи, но ее реализация откладывалась сначала из-за карантина по коронавируса, потом в связи в связи политической обстановкой.

Пассажиров не обеспечили питанием, сроки швартовки неизвестны

Супруги из Екатеринбурга Илья и Светлана поделились проблемами, с которыми они столкнулись на пароме.

Билет они приобрели накануне отправления в офисе перевозчика, онлайн его купить невозможно. Турецкие пограничники поставили печати о выезде в загранпаспортах, после чего судно начало свой путь.

В 9 утра паром приблизился к российскому берегу и до сих пор находится в 20 километрах от Сочи, ожидая швартовки.

Просим нас забрать домой, в Россию. Мы готовы на шлюпках плыть в Сочи. Мы просим, пусть нас заберут наши пограничники Илья пассажир парома Seabridge

Экипаж не предоставляет никакой информации, когда пассажиры сойдут на берег, добавил россиянин. При этом еды на борту нет, хотя перевозчик обещал, что будет работать буфет.