Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Судно Seabridge прибыло к российскому берегу около 10 часов утра 6 ноября.
Оно более 12 часов не может попасть в Сочи и дрейфует в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах. Уточняется, что они заранее приобрели билеты.
Паром, выполняющий маршрут Трабзон — Сочи, вечером 5 ноября вышел из турецкого порта. Время в пути до российского города составило 12 часов.
Судно не получило разрешения на швартовку
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку.
Российская сторона не приняла Seabridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00
В данный момент на судне находится 20 пассажиров — 2 гражданина Турции и 18 граждан России, уточнили в ассоциации.
Там добавили, что сложная ситуация между сторонами, которая возникла еще в момент тестового рейса парома, так и не разрешилась.
Проблемы возникли еще в момент тестового рейса
После нескольких попыток запуска морской линии в 2025 году, паром Sea Bridge все же прибыл в Сочи в рамках тестового рейса 16 октября.
Как сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, запуск линии между двумя государствами он считает небезопасным, преждевременным и не соответствующим уровню готовности инфраструктуры.
Считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром Seabridge может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно
Он уточнил, что тестовый рейс выполнен без согласия принимающей стороны, а позиция относительно преждевременности запуска перевозок озвучивалась на предварительных встречах с профильными ведомствами и органами безопасности. Тем не менее перевозчик получил разрешение в Росморречфлоте.
Генеральный директор Морской компании ООО «СВС Шиппинг», которая является генеральным агентом парома Seabridge, Сергей Туркменян написал открытое письмо губернатору, отмечает SOCHI1.RU.
Он подчеркнул, что возобновление сообщения разрабатывалось в течение нескольких лет, программа предварительно была согласована с портовыми службами и государственными контрольными органами МПП в морском порту Сочи, Министерством транспорта РФ, администрацией курорта, УФСБ по Краснодарскому края, ФСО РФ, представительством МИД РФ в Сочи, но ее реализация откладывалась сначала из-за карантина по коронавируса, потом в связи в связи политической обстановкой.
Пассажиров не обеспечили питанием, сроки швартовки неизвестны
Супруги из Екатеринбурга Илья и Светлана поделились проблемами, с которыми они столкнулись на пароме.
Билет они приобрели накануне отправления в офисе перевозчика, онлайн его купить невозможно. Турецкие пограничники поставили печати о выезде в загранпаспортах, после чего судно начало свой путь.
В 9 утра паром приблизился к российскому берегу и до сих пор находится в 20 километрах от Сочи, ожидая швартовки.
Просим нас забрать домой, в Россию. Мы готовы на шлюпках плыть в Сочи. Мы просим, пусть нас заберут наши пограничники
Экипаж не предоставляет никакой информации, когда пассажиры сойдут на берег, добавил россиянин. При этом еды на борту нет, хотя перевозчик обещал, что будет работать буфет.