15:42, 8 декабря 2025

У Долиной нашли симптомы депрессии

Психотерапевт Панкратов: У певицы Ларисы Долиной появились симптомы депрессии
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов заявил, что у народной артистки России Ларисы Долиной на фоне скандала из-за продажи квартиры появились симптомы депрессии. Его слова передает aif.ru.

Специалист прокомментировал обращение Долиной, в котором певица впервые откровенно рассказала о мошеннической схеме и потере квартиры. По его словам, в поведении артистки заметны характерные изменения.

«Видна моторная заторможенность, эмоциональное уплощение, вербализация безнадежности. Я бы сказал, что налицо вся симптоматика депрессивного расстройства», — считает Панкратов.

Психотерапевт подчеркнул, что Долиной необходимо обратиться за помощью к профессионалам, иначе прогноз будет «неутешительным». Он добавил, что у исполнительницы прослеживаются признаки тяжелой стрессовой реакции и посттравматического расстройства.

Ранее концертный директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что здоровье исполнительницы пострадало из-за скандала. Он сообщил, что певица пережила сильнейший стресс, пострадала «по-человечески», а ее здоровье теперь подорвано.

