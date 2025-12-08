У волейболиста «Локомотива» обнаружили рак

У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру диагностировали рак

У бельгийского волейболиста новосибирского «Локомотива» Сэма Деру диагностировали онкологическое заболевание после планового обследования. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Локомотиве» рассказали, что 33-летнему спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии, однако его контракт с клубом остается в силе и он продолжает числиться в составе команды. Клуб выразил полную поддержку Деру, отметив, что все мысли коллектива — о его выздоровлении, и призвал болельщиков присоединиться к пожеланиям здоровья.

Деру переехал в Россию в 2019 году. Он известен по выступлениям за московское «Динамо» и казанский «Зенит». В 2025 году волейболист подписал контракт с «Локомотивом».

22 ноября стало известно, что у бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявили рак поджелудочной железы. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.