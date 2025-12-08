Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:41, 8 декабря 2025Спорт

У волейболиста «Локомотива» обнаружили рак

У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру диагностировали рак
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У бельгийского волейболиста новосибирского «Локомотива» Сэма Деру диагностировали онкологическое заболевание после планового обследования. Об этом сообщается на сайте команды.

В «Локомотиве» рассказали, что 33-летнему спортсмену предстоит пройти курс химиотерапии, однако его контракт с клубом остается в силе и он продолжает числиться в составе команды. Клуб выразил полную поддержку Деру, отметив, что все мысли коллектива — о его выздоровлении, и призвал болельщиков присоединиться к пожеланиям здоровья.

Деру переехал в Россию в 2019 году. Он известен по выступлениям за московское «Динамо» и казанский «Зенит». В 2025 году волейболист подписал контракт с «Локомотивом».

22 ноября стало известно, что у бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявили рак поджелудочной железы. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok