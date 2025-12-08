Реклама

10:26, 8 декабря 2025Спорт

UFC перепутал Яна с Махачевым

UFC перепутал Петра Яна с Исламом Махачевым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) допустила ошибку в титрах во время пресс-конференции с участием чемпиона промоушена в легчайшем весе россиянина Петра Яна. Об этом сообщает Sport24.

Российский боец отвечал на вопросы журналистов, в трансляции появилась плашка с его именем. Однако режиссеры перепутали Яна с другим российским бойцом — Исламом Махачевым, фотографию которого вывели на экран.

В ночь на 7 декабря Ян победил грузинского бойца Мераба Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул себе титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

