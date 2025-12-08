Реклама

Бывший СССР
01:32, 8 декабря 2025Бывший СССР

Украинский город атакован третью ночь подряд

RusVesna: Фастов в Киевской области атакуют третью ночь подряд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Киевской области третью ночь подряд идет налет на важный железнодорожный узел — Фастов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным военкоров, в городе раздаются взрывы.

Ранее стало известно, что после ударов дронами по одному из объектов железнодорожного узла города Фастов в Киевской области были изменены маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

Также в сети появились кадры последствий удара дронов типа «Герань» по одному из объектов железнодорожного узла. Дроны-камикадзе нанесли удар по объектам под Киевом в ночь на субботу, 6 декабря.

