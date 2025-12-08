Устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС бойца ММА отправили в СИЗО

Устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС бойца ММА Исмаилова арестовали

В Москве арестовали устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС бойца ММА. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 243.4 («Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений») УК РФ.

По данным агентства, Дорогомиловский суд отправил под стражу на два месяца бойца ММА Заура Исмаилова за осквернение памятника ветеранам МЧС. Обвиняемый вину признал и раскаялся.

5 декабря стало известно, что Исмаилов во время тренировки устроил спарринг с памятником.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин сделал заявление об устроившем спарринг с памятником бойце ММА.