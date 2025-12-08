В Госдуме высказались о блокировке Roblox

Депутат Свинцов: Мы должны защитить наших детей от различных угроз

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов прокомментировал решение Роскомнадзора о блокировке популярной игры Roblox в России. Его слова приводит «Ридус».

Как сообщил депутат, несмотря на то, что его дети играли на платформе, он считает блокировку Roblox обоснованной. «Мы в первую очередь должны защитить наших детей и подростков от различных угроз, которые эта платформа в себе таит», — сказал он.

Вместо разблокировки игры Свинцов предложил искать другие площадки, которые будут безопасными. В случае с Roblox для возвращения в Россию администрации следует начать соблюдать российское законодательство, взаимодействовать с Роскомнадзором (РКН) и полностью откорректировать деятельность в соответствии с федеральным законом и требованиями РКН, считает он.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки за день ей пришло более 25 тысяч жалоб, которые она намеревалась направить в профильное ведомство. «В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — сказала она.

Roblox заблокирован Роскомнадзором 3 декабря. Причиной стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).