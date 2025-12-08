В НХЛ отреагировали на предложение провести матч в России

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал предложение президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон Кэпиталс» вместе с капитаном Александром Овечкиным на товарищеский матч против звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли заявил, что текущая политическая ситуация делает это невозможным. По его мнению, ни одна команда НХЛ не поедет играть в Россию в ближайшее время.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогли бы принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений.