14:47, 8 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Орбана о плане ЕС по войне с Россией

Депутат Чепа: Европа делает все, чтобы спровоцировать конфликт с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европа сегодня проводит политику милитаризации экономики, нагнетает обстановку и делает все, чтобы спровоцировать конфликт с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейский союз (ЕС) планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что может привести к началу прямого военного конфликта с Россией.

«Сейчас предпринимаются и будут предприниматься все шаги, чтобы Украина не оказалась в НАТО, но попытки заменить НАТО Евросоюзом возможны. При этом страны Европы делают все возможное, чтобы продлить агонию поражения Украины в этом конфликте. (…) Сомневаюсь, что Евросоюз в таком виде доживет до 2030 года», — сказал Чепа.

По словам Орбана, Брюссель готовится к войне с Россией в 2030 году. Он также напомнил, что конфликт на территории одного из государств — членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения присоединиться к нему.

Он также заявлял о том, что ближайшие дни станут ключевыми и самыми опасными для украинского конфликта. «Наступил ключевой момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет», — отметил политик.

