В США назвали цель встречи зятя Трампа с Путиным

Джонсон: Кушнер приехал на переговоры с Путиным для отдельного доклада Трампу

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы затем проинформировать американского лидера о позиции Москвы по урегулированию на Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Кушнер выступил в роли «еще одной пары глаз», которая после переговоров «подтвердила своему тестю озвученные российской стороной взгляды».

«Также допускаю, что Кушнер привлечен с расчетом на возможные деловые сделки. Он мог бы выступить представителем бизнес-интересов семьи Трампа», — добавил эксперт.

2 декабря Путин провел переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Кушнером, которые длились около пяти часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос обсуждался сторонами, но «пока компромисса найдено не было». Он обратил внимание на то, что ряд пунктов американского плана остаются неприемлемыми для российской стороны.