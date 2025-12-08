Реклама

Наука и техника
00:31, 8 декабря 2025Наука и техника

В США предложили забыть об истребителях шестого поколения

19FortyFive: Модернизированный F-35 обеспечит возможности F-47 за полцены
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.s. Air Force Graphic / Handout via Reuters

Модернизированная версия американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может обеспечить 80 процентов возможностей самолетов шестого поколения F-47 за полцены. Lockheed Martin предложила забыть о следующем поколении самолетов, пишет 19FortyFive.

Весной разработчик F-35 уступил контракт на создание F-47 в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) компании Boeing. При этом Lockheed Martin начала работу над «планом Б», которым стала разработка самолета поколения 5+. «Моя задача в моей команде по аэронавтике состоит в том, чтобы получить 80 процентов возможностей самолетов шестого поколения за полцены», — заявлял ранее гендиректор компании Джим Тайклет.

Подробности модернизации не раскрывают. В публикации допустили, что усовершенствованный F-35 могут оснастить более мощным двигателем, современными датчиками и новыми системами. Также ему могут придать «крайне низкую заметность». Считается, что новые покрытия, разработанные в ходе программы NGAD, могут нанести на модернизированные F-35.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже началась разработка истребителя шестого поколения F-47. В компании Boeing утверждают, что у самолета «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».

