00:09, 8 декабря 2025

В Telegram появилась альтернатива входу по SMS

В Telegram появилась возможность авторизации через ключ доступа Passkey
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В мессенджере Telegram появилась альтернатива входу по SMS. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В новых версиях приложения для iOS и Android появилась возможность входа через ключ доступа (Passkey). Соответствующую настройку можно включить в разделе «Конфиденциальность».

Для активации функции нужно создать ключ доступа и подтвердить личность с помощью отпечатка пальца, пароля или Face ID. Ключ будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без паролей и SMS-кодов.

Ранее Telegram начал предлагать россиянам авторизацию с помощью электронной почты. До этого стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp могут перестать приходить SMS и поступать звонки при регистрации.

