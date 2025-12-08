Реклама

17:12, 8 декабря 2025Силовые структуры

Вдова военкора Sputnik Рассела Бентли прокомментировала приговор российским военным

Вдова военкора Sputnik Бентли не считает приговор убийц мужа справедливым
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РИА Новости

Вдова военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас заявила, что не считает приговор расправившимся с его мужем военным справедливым. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению женщины, осужденные не раскаялись, а соболезнования ей принес только один из адвокатов подсудимых. Вдова подчеркнула, что не сможет согласиться с приговором, ведь «мужа уже не вернуть».

8 апреля 2024 года военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Позже было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что к исчезновению и дальнейшей расправе причастны четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР).

Военных приговорили к срокам от полутора до 12 лет лишения свободы. Вдова получит компенсацию морального вреда от осужденных в размере пяти миллионов рублей.

