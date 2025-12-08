Вдова военкора Sputnik Рассела Бентли прокомментировала приговор российским военным

Вдова военкора Sputnik Бентли не считает приговор убийц мужа справедливым

Вдова военного корреспондента Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас заявила, что не считает приговор расправившимся с его мужем военным справедливым. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению женщины, осужденные не раскаялись, а соболезнования ей принес только один из адвокатов подсудимых. Вдова подчеркнула, что не сможет согласиться с приговором, ведь «мужа уже не вернуть».

8 апреля 2024 года военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Позже было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что к исчезновению и дальнейшей расправе причастны четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР).

Военных приговорили к срокам от полутора до 12 лет лишения свободы. Вдова получит компенсацию морального вреда от осужденных в размере пяти миллионов рублей.