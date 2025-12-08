Восьмая ракетка России объяснила смену спортивного гражданства

Теннисистка Потапова заявила, что сменила спортивное гражданство для роста

Российская теннисистка Анастасия Потапова в Telegram-канале объяснила смену спортивного гражданства.

Восьмая ракетка России заявила, что это стало самым трудным решением в ее жизни, продиктованным необходимостью профессионального роста, заботой о будущем и близких. При этом Потапова подчеркнула свою неизменную связь с Россией. «Я русская — это навсегда останется во мне», — добавила она.

4 декабря Потапова объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что чувствует себя в стране как дома.

Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является восьмой среди российских теннисисток. Она добилась трех побед на турнирах WTA в одиночном разряде, в том числе выиграла один турнир в феврале этого года в румынском Клуж-Напоке. В 2016 году теннисистка стала победительницей юниорского Уимблдона.