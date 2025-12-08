Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:27, 8 декабря 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год

Профессор Андреева: Новогодние блестки грозят отеком слизистых
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bbernard / Shutterstock / Fotodom

Новогодние блестки и аэрозольный снег могут быть опасны для аллергиков, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Андреева. О рисках, связанных с такими украшениями, она рассказала в беседе с изданием Pravda.ru.

Врач отметила, что частицы таких спреев долго остаются в воздухе, а затем они оседают на мебели и одежде. Их вдыхание может вызвать кашель, жжение в горле, головные боли, а также обострение хронических заболеваний дыхательной системы, добавила она.

Говоря об опасности блесток, Андреева объяснила что они представляют собой микрочастицы, которые легко попадают на кожу, в глаза и дыхательные пути. Это может привести к отеку слизистых, заложенности носа, а также к аллергическим реакциям.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки представляют большую опасность для здоровья, чем натуральные. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, Болибок посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыты итоги встречи Зеленского с Макроном, Стармером и Мерцем

    В США оценили важность скорости для современных истребителей

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok