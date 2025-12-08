Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год

Профессор Андреева: Новогодние блестки грозят отеком слизистых

Новогодние блестки и аэрозольный снег могут быть опасны для аллергиков, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Андреева. О рисках, связанных с такими украшениями, она рассказала в беседе с изданием Pravda.ru.

Врач отметила, что частицы таких спреев долго остаются в воздухе, а затем они оседают на мебели и одежде. Их вдыхание может вызвать кашель, жжение в горле, головные боли, а также обострение хронических заболеваний дыхательной системы, добавила она.

Говоря об опасности блесток, Андреева объяснила что они представляют собой микрочастицы, которые легко попадают на кожу, в глаза и дыхательные пути. Это может привести к отеку слизистых, заложенности носа, а также к аллергическим реакциям.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки представляют большую опасность для здоровья, чем натуральные. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, Болибок посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.