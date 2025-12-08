Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 8 декабря 2025Мир

Захарова назвала последствия нового конфликта с участием США

Захарова: Конфликт США и Венесуэлы грозит непредсказуемостью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Конфликт США и Венесуэлы грозит полной непредсказуемостью для всего западного полушария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

Дипломат выразила надежду, что Белый дом «не сползет» к сценарию прямого военного столкновения с Венесуэлой. По ее словам, положения новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов, касающиеся политики в отношении стран Латинской Америки, вызывают особую озабоченность росссийской стороны.

Ранее американские военнослужащие нанесли очередной удар по, как предполагается, лодкам наркоторговцев в Тихом океане. В Сенате заявили, что действия Штатов были «совершенно законны» и никого «не беспокоят».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Мощнейший удар РСЗО по пункту дислокации ВСУ сняли на видео

    Путин поздравил звезду «Я шагаю по Москве» с днем рождения

    Зеленский рассказал о новом варианте мирного плана по Украине

    В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

    Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон

    Зеленский заявил об ожиданиях от Европы

    В Харьковской области рыбаки помахали российскому дрону

    Мерц и Макрон обратились к Зеленскому с важным посланием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok