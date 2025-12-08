Зеленский анонсировал «важные решения»

Зеленский: Совместно с лидерами стран Запада будут приняты важные решения

Совместно с лидерами стран Запада сегодня будут приняты важные решения. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция доступна на сайте Sky News.

В столице Великобритании украинский лидер проводит переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Глава ФРГ поставил под сомнение эффективность предложений США. Зеленский ранее отметил, что самым сложным остается вопрос территорий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявил, что переговоры Киева и Вашингтона во Флориде, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.