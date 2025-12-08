Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал «важные решения»

Зеленский: Совместно с лидерами стран Запада будут приняты важные решения
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Toby Melville / Reuters

Совместно с лидерами стран Запада сегодня будут приняты важные решения. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция доступна на сайте Sky News.

В столице Великобритании украинский лидер проводит переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Глава ФРГ поставил под сомнение эффективность предложений США. Зеленский ранее отметил, что самым сложным остается вопрос территорий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявил, что переговоры Киева и Вашингтона во Флориде, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыты итоги встречи Зеленского с Макроном, Стармером и Мерцем

    В США оценили важность скорости для современных истребителей

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok