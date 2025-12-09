Реклама

12:52, 9 декабря 2025

Американский баскетболист объяснил отказ возвращаться в Россию

Баскетболист Эдвардс объяснил отказ возвращаться в Россию атаками беспилотников
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник саратовского «Автодора» Терренс Эдвардс объяснил отказ возвращаться в Россию из США. Его слова приводит РИА Новости.

Американский баскетболист заявил, что покинул Россию из-за частых ночных атак беспилотников на Саратов. «Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын, поэтому принял решение уйти», — рассказал он, добавив, что не хочет вдаваться в подробности.

Эдвардс отказался возвращаться в Россию из США 4 декабря. Американский баскетболист не явился в расположение саратовского клуба после краткосрочной поездки на родину во время перерыва на матчи сборных.​

Эдвардс провел за «Автодор» 13 матчей в Единой лиге ВТБ, став одним из лидеров команды со средними показателями 16,3 очка и 5,4 подбора за встречи. До этого он пять сезонов играл в студенческой лиге в США.

