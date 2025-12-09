Реклама

Британия ввела санкции против Дугина

Британия ввела санкции против Дугина и Центра геополитических экспертиз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против российского философа, доктора политических наук Александра Дугина и Центра геополитических экспертиз. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В отношении философа было принято решение о замораживании его активов и запрете на поездки в Британию, а также о других ограничениях. В список также внесен Центр геополитических экспертиз, основанный Дугиным.

9 декабря Великобритания расширила антироссийский санкционный список на семь позиций.

Пятью днями ранее Лондон ввел санкции против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

