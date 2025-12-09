Украинский посол в ООН высказался об урегулировании конфликта

Мельник в ООН заявил, что Украина не продается

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник ответил на слова постпреда России при ООН и Совете Безопасности ООН Василия Небензи об урегулировании конфликта и заявил, что Украина не продается. Об этом сообщает Telegram-канал «Новини.LIVE».

По словам Мельника, Россия якобы хочет, чтобы Украина капитулировала. «Вы получите только дырку от баранки», — высказался он об урегулировании конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.