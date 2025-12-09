Боевые действия возобновились между Таиландом и Камбоджей вдоль всей границы двух стран. Об этом пишет портал Khaosod.
«Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи. Жертвами стали один военный, четверо других были ранены», — отмечается в сообщении.
Официальные представители второго военного округа тайских вооруженных сил изложили следующую хронологию событий:
- ВС Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом;
- Камбоджа обстреляла тайские позиции из реактивных систем залпового огня БМ-21;
- При этом Военно-воздушные силы самого Таиланда нанесли ответный авиаудар по камбоджийским позициям;
- В ответ на это Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации;
- На данный момент Таиланд закрыл 641 школу, эвакуировал около 70 процентов жителей пограничных регионов и призвал к ответной мере Камбоджу.
Как отмечает телеканал CNN, дальнейшие перспективы конфликта туманны.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна «никогда не желала насилия», но «не допустит нарушения своего суверенитета». По его словам, решение о дополнительных военных ударах будет принято «в зависимости от условий ситуации».
Мирное соглашение Трампа рушится
Возобновление боевых действий Таиланда и Камбоджи стало первым мирным соглашением, достигнутым во второй срок президента США Дональда Трампа, которое может развалиться.
23 июля этого года на границе двух королевств Юго-Восточной Азии подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После в ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджой вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии, танков и авиации.
28 июля Трамп заявил, что в результате серии телефонных разговоров с руководством двух стран было достигнуто мирное соглашение. В конце октября в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН Таиланд и Камбоджа в присутствии хозяина Белого дома подписали расширенную декларацию о прекращении огня.
После подписания соглашения Таиланда и Камбоджи Трамп начал утверждать, что уже «завершил восемь войн», называя свою внешнюю политику миротворческой. «Мне не следует называть это хобби, потому что это гораздо более серьезно, но это то, что у меня хорошо получается, и то, что я люблю делать», — отмечал американский лидер.
Однако сразу через две недели после подписания договора, между двумя странами возобновились стычки. Боевые действия 8 декабря стали самыми крупными с ноября.
В ответ на вопрос телеканала CNN о том, будет ли Бангкок связываться с Белым домом из-за возобновления конфликта, тайский министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что двум странам предстоит «решить все вопросы».
Мы не совсем уверены, что совместная мирная декларация работает так, как задумано. Я думаю, это то, над чем нам нужно работать с Камбоджой
Еще жестче высказался премьер Таиланда Чарнвиракул: «Если хотите, чтобы война прекратилась, идите и сообщите об этом агрессору».
Своим заявлением он фактически отказался от мирного соглашения, продвигаемого Трампом.
Слишком поздно. Мы были терпеливы (...) Я [договор] уже не помню
На данный момент администрация Трампа никак не комментировала обострение пограничного конфликта.
Почему Таиланд и Камбоджа конфликтуют?
Конфликт двух стран вызван давним территориальным спором вокруг индуистского храма Преах Вихеар, ставший результатом правления Франции в регионе и различной интерпретацией колониальных карт.
Причиной территориального спора Таиланда и Камбоджи является храм Преах Вихеар — индуистский религиозный комплекс, строившийся с IX по XII века в период Кхмерской империи, одной из самых могущественных цивилизаций Юго-Восточной Азии. Он несколько раз перестраивался, дополнялся новыми деталями и позже был передан буддистам.
В 1904 году Таиланд — называвшийся тогда Сиамом — согласился на создание демаркационной комиссии, которая должна была провести четкую границу с подконтрольной Францией Камбоджой. Первоначально, стороны договорились провести линию вдоль хребта Дангрек, что означало переход храма под контроль Сиама. Однако в 1907 году французские географы опубликовали карту, где Преах Вихеар был указан, как камбоджийская территория.
Тем не менее Сиам фактически владел храмовым комплексом на протяжении долгого времени и только в 1930-е годы заметил нестыковку на карте. Тайские географы провели собственную топографическую съемку, а после вывода французских войск в 1953 году королевство направило своих военных.
В 1959 году Камбоджа подала на Таиланд в Международный суд ООН, который в 1962 году обязал уступить храм Пномпеню. Решение было принято на основании того, что Бангкок «слишком поздно» спохватился из-за ошибки на карте, что было признано «молчаливым согласием» на принадлежность Камбодже.
Отношения двух стран до сих пор остаются напряженными, и многие тайские политики требуют возвращения храма в состав королевства. В 2008 году на границе вспыхнул вооруженный конфликт, который продлился до 2011-го.
Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Королев, эскалация конфликта происходит в этом году из-за внутриполитического кризиса в Таиланде:
- 28 мая на границе Камбоджи, Таиланда и Лаоса произошла небольшая стычка, жертвой которой стал один военный. Пномпень и Бангкок обвинили друг друга в эскалации ситуации.
- 1 июля премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават была отстранена от должности из-за слитого телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи, отцом нынешнего главы правительства Хун Сеном. В нем она критиковала действия своей собственной армии из-за территориального спора вокруг храма.
- 16 июля в результате взрыва мины на спорной территории были ранены трое тайских солдат.
- 23 июля в результате взрыва мины в спорном районе были ранены пятеро тайских солдат. Таиланд отозвал своего посла и закрыл границу.
- 24 июля на границе двух стран вспыхнул вооруженный конфликт с применением артиллерии и авиации.
В связи с этим исследователь подчеркнул, что для Таиланда обострение пограничного спора является удобной «маленькой победоносной войной», которая нужна для отвлечения внимания от внутренних проблем.
По его словам, власти Камбоджи также заинтересованы в эскалации, поэтому обе стороны ранее развернули экономическую и санкционную борьбу друг против друга.
«Обе стороны изначально шли на этот конфликт рационально, с пониманием того, что он не должен превращаться в масштабное противостояние, по примеру конфликтов Израиля с Ираном или Израиля с Палестиной. Если приводить какие-то аналогии, то это скорее конфликт Индии и Пакистана, который был заморожен. В его продолжении также никто не заинтересован, и он ни к чему не приведет», — резюмировал эксперт.
Чем угрожает конфликт Таиланда российским туристам?
8 декабря в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что напряженность на границе Таиланда и Камбоджи не повлияет на безопасность российских туристов.
Уточняется, что речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани. Эти места непопулярны у туристов и находятся далеко от таких курортов, как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби
В РСТ добавили, что в приграничных районах нет организованных групп российских туристов, а поток индивидуальных путешественников минимален.
В организации также обратили внимание, что обстановка в местах, на которые приходится основной турпоток из России, остается стабильной, инфраструктура работает в штатном режиме, и никаких ограничений для гостей страны нет.