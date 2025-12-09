«Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

Khaosod: Вдоль границы Таиланда с Камбоджей возобновились боевые действия

Боевые действия возобновились между Таиландом и Камбоджей вдоль всей границы двух стран. Об этом пишет портал Khaosod.

«Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи. Жертвами стали один военный, четверо других были ранены», — отмечается в сообщении.

Официальные представители второго военного округа тайских вооруженных сил изложили следующую хронологию событий:

ВС Камбоджи открыли огонь на границе с Таиландом;

Камбоджа обстреляла тайские позиции из реактивных систем залпового огня БМ-21;

При этом Военно-воздушные силы самого Таиланда нанесли ответный авиаудар по камбоджийским позициям;

В ответ на это Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации;

На данный момент Таиланд закрыл 641 школу, эвакуировал около 70 процентов жителей пограничных регионов и призвал к ответной мере Камбоджу.

Как отмечает телеканал CNN, дальнейшие перспективы конфликта туманны.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна «никогда не желала насилия», но «не допустит нарушения своего суверенитета». По его словам, решение о дополнительных военных ударах будет принято «в зависимости от условий ситуации».

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Мирное соглашение Трампа рушится

Возобновление боевых действий Таиланда и Камбоджи стало первым мирным соглашением, достигнутым во второй срок президента США Дональда Трампа, которое может развалиться.

23 июля этого года на границе двух королевств Юго-Восточной Азии подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После в ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджой вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии, танков и авиации.

28 июля Трамп заявил, что в результате серии телефонных разговоров с руководством двух стран было достигнуто мирное соглашение. В конце октября в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН Таиланд и Камбоджа в присутствии хозяина Белого дома подписали расширенную декларацию о прекращении огня.

После подписания соглашения Таиланда и Камбоджи Трамп начал утверждать, что уже «завершил восемь войн», называя свою внешнюю политику миротворческой. «Мне не следует называть это хобби, потому что это гораздо более серьезно, но это то, что у меня хорошо получается, и то, что я люблю делать», — отмечал американский лидер.

Однако сразу через две недели после подписания договора, между двумя странами возобновились стычки. Боевые действия 8 декабря стали самыми крупными с ноября.

В ответ на вопрос телеканала CNN о том, будет ли Бангкок связываться с Белым домом из-за возобновления конфликта, тайский министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что двум странам предстоит «решить все вопросы».

Мы не совсем уверены, что совместная мирная декларация работает так, как задумано. Я думаю, это то, над чем нам нужно работать с Камбоджой Сихасак Пхуангкеткеоу министр иностранных дел Таиланда

Еще жестче высказался премьер Таиланда Чарнвиракул: «Если хотите, чтобы война прекратилась, идите и сообщите об этом агрессору».

Своим заявлением он фактически отказался от мирного соглашения, продвигаемого Трампом.

Слишком поздно. Мы были терпеливы (...) Я [договор] уже не помню Анутин Чарнвиракул премьер-министр Таиланда

На данный момент администрация Трампа никак не комментировала обострение пограничного конфликта.

Почему Таиланд и Камбоджа конфликтуют?

Конфликт двух стран вызван давним территориальным спором вокруг индуистского храма Преах Вихеар, ставший результатом правления Франции в регионе и различной интерпретацией колониальных карт.

Почему Таиланд и Камбоджа воюют из-за ошибки на карте? Причиной территориального спора Таиланда и Камбоджи является храм Преах Вихеар — индуистский религиозный комплекс, строившийся с IX по XII века в период Кхмерской империи, одной из самых могущественных цивилизаций Юго-Восточной Азии. Он несколько раз перестраивался, дополнялся новыми деталями и позже был передан буддистам. В 1904 году Таиланд — называвшийся тогда Сиамом — согласился на создание демаркационной комиссии, которая должна была провести четкую границу с подконтрольной Францией Камбоджой. Первоначально, стороны договорились провести линию вдоль хребта Дангрек, что означало переход храма под контроль Сиама. Однако в 1907 году французские географы опубликовали карту, где Преах Вихеар был указан, как камбоджийская территория. Тем не менее Сиам фактически владел храмовым комплексом на протяжении долгого времени и только в 1930-е годы заметил нестыковку на карте. Тайские географы провели собственную топографическую съемку, а после вывода французских войск в 1953 году королевство направило своих военных. В 1959 году Камбоджа подала на Таиланд в Международный суд ООН, который в 1962 году обязал уступить храм Пномпеню. Решение было принято на основании того, что Бангкок «слишком поздно» спохватился из-за ошибки на карте, что было признано «молчаливым согласием» на принадлежность Камбодже. Отношения двух стран до сих пор остаются напряженными, и многие тайские политики требуют возвращения храма в состав королевства. В 2008 году на границе вспыхнул вооруженный конфликт, который продлился до 2011-го.

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Королев, эскалация конфликта происходит в этом году из-за внутриполитического кризиса в Таиланде:

28 мая на границе Камбоджи, Таиланда и Лаоса произошла небольшая стычка, жертвой которой стал один военный. Пномпень и Бангкок обвинили друг друга в эскалации ситуации.

на границе Камбоджи, Таиланда и Лаоса произошла небольшая стычка, жертвой которой стал один военный. Пномпень и Бангкок обвинили друг друга в эскалации ситуации. 1 июля премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават была отстранена от должности из-за слитого телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи, отцом нынешнего главы правительства Хун Сеном. В нем она критиковала действия своей собственной армии из-за территориального спора вокруг храма.

премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават была отстранена от должности из-за слитого телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи, отцом нынешнего главы правительства Хун Сеном. В нем она критиковала действия своей собственной армии из-за территориального спора вокруг храма. 16 июля в результате взрыва мины на спорной территории были ранены трое тайских солдат.

в результате взрыва мины на спорной территории были ранены трое тайских солдат. 23 июля в результате взрыва мины в спорном районе были ранены пятеро тайских солдат. Таиланд отозвал своего посла и закрыл границу.

в результате взрыва мины в спорном районе были ранены пятеро тайских солдат. Таиланд отозвал своего посла и закрыл границу. 24 июля на границе двух стран вспыхнул вооруженный конфликт с применением артиллерии и авиации.

В связи с этим исследователь подчеркнул, что для Таиланда обострение пограничного спора является удобной «маленькой победоносной войной», которая нужна для отвлечения внимания от внутренних проблем.

По его словам, власти Камбоджи также заинтересованы в эскалации, поэтому обе стороны ранее развернули экономическую и санкционную борьбу друг против друга.

«Обе стороны изначально шли на этот конфликт рационально, с пониманием того, что он не должен превращаться в масштабное противостояние, по примеру конфликтов Израиля с Ираном или Израиля с Палестиной. Если приводить какие-то аналогии, то это скорее конфликт Индии и Пакистана, который был заморожен. В его продолжении также никто не заинтересован, и он ни к чему не приведет», — резюмировал эксперт.

Кадр: Social media / Reuters

Чем угрожает конфликт Таиланда российским туристам?

8 декабря в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что напряженность на границе Таиланда и Камбоджи не повлияет на безопасность российских туристов.

Уточняется, что речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани. Эти места непопулярны у туристов и находятся далеко от таких курортов, как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби

В РСТ добавили, что в приграничных районах нет организованных групп российских туристов, а поток индивидуальных путешественников минимален.

В организации также обратили внимание, что обстановка в местах, на которые приходится основной турпоток из России, остается стабильной, инфраструктура работает в штатном режиме, и никаких ограничений для гостей страны нет.