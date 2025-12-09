Реклама

11:16, 9 декабря 2025Спорт

Дочь легенды «Спартака» назвала подписчиков нищебродами

Дочь бывшего тренера «Спартака» Аленичева Полина назвала подписчиков нищебродами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Полина Аленичева, дочь бывшего тренера и футболиста московского «Спартака» Дмитрия Аленичева, высказалась о хейтерах в социальных сетях. Ее слова приводит Sport24.

Дочь легенды «Спартака» назвала подписчиков нищебродами. Она отметила, что не воспринимает как мужчин тех, кто оставляет злые комментарии под ее фото с отдыха.​ По ее мнению, завистливые замечания от мужчин — это признак их неудач в жизни, а хейт лишь подчеркивает ее успехи в 25 лет.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. После его ухода красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. 51-летний специалист не работает с 2019 года, его последней командой был красноярский «Енисей».

Ранее олимпийский чемпион 2018 года, хоккеист Вадим Шипачев высказался о зарплатах. Он назвал хоккеистов нищебродами в сравнении с футболистами.

