20:16, 9 декабря 2025Бывший СССР

МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

Захарова: Зеленский занимается кровавым торгашеством
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский занимается «кровавым торгашеством». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Так дипломат ответила на слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер сравнил украинского политика с организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом, который мог «продать что угодно и когда угодно».

«Когда речь идет о торговле верой, доверием людей, а потом еще и их жизнями, куда включается и торговля органами, и торговля детьми украинскими, и торговля честью, совестью, будущим Украины, тогда это значение приобретает совершенно иной смысл. Действительно, это кровавое торгашество, то, чем занимается Зеленский», — объяснила Захарова.

Ранее Зеленского призвали прислушаться к Трампу. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

