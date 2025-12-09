Реклама

Наука и техника
18:30, 9 декабря 2025Наука и техника

Найден простой способ вернуть координацию в любом возрасте

npj: Бег улучшает подвижность и координацию даже в зрелом возрасте
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lordn / Shutterstock / Fotodom

Бег может заметно улучшать подвижность и координацию даже в зрелом возрасте — к такому выводу пришли исследователи NYU Langone Health. Результаты работы опубликованы в npj Parkinson’s Disease.

В эксперименте 12-месячные мыши (аналог людей около 50 лет), которые месяц бегали в колесе, показывали более ловкие и быстрые движения и одновременно демонстрировали резкое повышение выделения дофамина в мозге (на 50 процентов). Ранее ученые наблюдали аналогичный эффект только у молодых животных, но теперь выяснилось, что возраст не снижает способность мозга реагировать на физическую активность.

Авторы подчеркивают, что улучшения объяснялись не ростом мышечной силы, а именно повышением координации — то есть нейрохимическим эффектом упражнения. По их мнению, эти данные могут объяснить, почему физическая активность облегчает симптомы болезни Паркинсона, и стать основой для новых терапевтических подходов, которые они планируют протестировать на генетических моделях заболевания.

Ранее стало известно, что простые силовые упражнения с сопротивлением могут замедлять возрастное ухудшение нервной проводимости.

