Найден простой способ вернуть координацию в любом возрасте

npj: Бег улучшает подвижность и координацию даже в зрелом возрасте

Бег может заметно улучшать подвижность и координацию даже в зрелом возрасте — к такому выводу пришли исследователи NYU Langone Health. Результаты работы опубликованы в npj Parkinson’s Disease.

В эксперименте 12-месячные мыши (аналог людей около 50 лет), которые месяц бегали в колесе, показывали более ловкие и быстрые движения и одновременно демонстрировали резкое повышение выделения дофамина в мозге (на 50 процентов). Ранее ученые наблюдали аналогичный эффект только у молодых животных, но теперь выяснилось, что возраст не снижает способность мозга реагировать на физическую активность.

Авторы подчеркивают, что улучшения объяснялись не ростом мышечной силы, а именно повышением координации — то есть нейрохимическим эффектом упражнения. По их мнению, эти данные могут объяснить, почему физическая активность облегчает симптомы болезни Паркинсона, и стать основой для новых терапевтических подходов, которые они планируют протестировать на генетических моделях заболевания.

Ранее стало известно, что простые силовые упражнения с сопротивлением могут замедлять возрастное ухудшение нервной проводимости.