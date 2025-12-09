Реклама

19:06, 9 декабря 2025

Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

Шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» оценили коэффициентом 2,43
Алексей Гусев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы голкипера сборной России Матвея Сафонова провести сухой матч в Лиге чемпионов в составе французского ПСЖ против испанского «Атлетика». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Если россиянин оставит свои ворота в неприкосновенности, сыграет ставка с коэффициентом 2,43. Коэффициентом 13 оцениваются шансы Сафонова взять пенальти, а коэффициентом 15 — получить желтую карточку.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 10 декабря в Бильбао. ПСЖ после пяти туров с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетик» набрал четыре очка и находится на 27-й позиции.

6 декабря Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ. Россиянин сыграл в матче чемпионата Франции с «Ренном», в котором парижане победили со счетом 5:0.

