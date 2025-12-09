Реклама

13:27, 9 декабря 2025Мир

Путин назначил нового замглавы МИД

Путин назначил Александра Алимова замглавы МИД России
Виктория Кондратьева
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова замглавы российского МИД. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Александр Алимов работает в системе МИД с 1993 года. За время службы занимал различные должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом. В 2022 года Алимов был назначен директором департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

Ранее Путин присвоил послу по особым поручениям МИД России Марату Бердыеву и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорию Лукьянцеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

