Путин назначил нового замглавы МИД

Президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова замглавы российского МИД. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.
Александр Алимов работает в системе МИД с 1993 года. За время службы занимал различные должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом. В 2022 года Алимов был назначен директором департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.
Ранее Путин присвоил послу по особым поручениям МИД России Марату Бердыеву и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорию Лукьянцеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.