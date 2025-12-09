Российский лыжник назвал стоимость нейтрального статуса

Лыжник Коростелев заплатил 200 тысяч рублей за нейтральный статус в FIS

Российский лыжник Савелий Коростелев самостоятельно покрыл расходы на подачу заявки на нейтральный статус в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).​ Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер спортсмена Егор Сорин.

Он пояснил, что взнос в 2000 швейцарских франков (примерно 200 тысяч рублей) требует оплаты именно от атлета, поскольку это его личная инициатива, не зависящая от федерации или других организаций.​

Коростелев уже находится в Европе в ожидании решения FIS, которое позволит ему, возможно, выступить на третьем этапе Кубка мира в Давосе с 12 по 14 декабря.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.