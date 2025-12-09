Российского политика внесли в перечень террористов и экстремистов

Зампреда «Яблока» Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов

В российский перечень террористов и экстремистов добавили заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом). Об этом со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает РИА Новости.

Политику предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ»).

О возбуждении уголовного дела против Шлосберга стало известно 5 декабря. Ему было назначено 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагента. Он находился под домашним арестом по делу о дискредитации Российской армии — уголовное дело в отношении него возбудили после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО.