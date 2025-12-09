Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:50, 9 декабря 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в обтягивающем топе с открытыми плечами

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка показала фигуру в обтягивающем топе с открытыми плечами. Она находилась в фитнес-клубе. На Шмидт подписаны более пяти миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok