Наука и техника
20:34, 9 декабря 2025Наука и техника

Google снова выпустит умные очки

Google выпустит в 2026 году две модели умных очков с ИИ-функциями
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Американская корпорация Google анонсировала выпуск умных очков. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители IT-гиганта заявили, что Google разрабатывает две пары умных очков с искусственным интеллектом (ИИ), которые выпустят в продажу в 2026 году. Это очередная попытка корпорации выйти на рынок смарт-очков — первая модель Google Glass появилась в 2013 году, но не стала востребованной в потребительском сегменте рынка.

Первая модель будет интегрирована с нейросетью Gemini. Устройство получит встроенные камеры и микрофоны, с помощью которых сможет давать подсказки пользователю, переводить речь и текст в реальном времени, распознавать предметы. При этом девайс не получит экранов — всю дополнительную информацию можно будет получить с дисплея смартфона или умных часов.

Вторая модель будет поддерживать те же ИИ-функции, но получит и встроенный дисплей — на один или два глаза. В том числе благодаря экрану очки смогут выводить перед глазами пользователя полезную информацию в режиме дополненной реальности.

В Google заметили, что занимаются разработкой новых устройств вместе с Samsung, Warby Parker и Gentle Monster. Представители компании заверили, что очки будут стильными и удобными — их можно будет носить в течение всего дня. Стоимость новых девайсов не раскрывается.

Ранее известный ютубер Маркес Браунли выбрал iPhone 17 лучшим смартфоном 2025 года. В список выдающихся аппаратов также вошли Xiaomi 17 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip 7, Oppo Find X9 Pro и другие девайсы.

