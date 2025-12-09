Реклама

Наука и техника
05:13, 9 декабря 2025Наука и техника

«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

Роскосмос: «Союз МС-27» с космонавтами Рыжиковым и Зубрицким отстыковался от МКС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Корабль «Союз МС-27» 9 декабря в 04:41 отстыковался от Международной космической станции (МКС). На борту россияне Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонатан Ким, сообщает пресс-служба Роскосмоса в официальном Telegram-канале.

Включение двигателя «Союза МС-27» на торможение для сведения с орбиты запланирован на 07:10 по московскому времени, разделение на отсеки — в 07:38.

«Вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 07:41 по московскому времени и ввод основного парашюта — в 07:49», — пояснили в Роскосмосе.

Приземление корабля ждут в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган в 08:04 по Москве.

В октябре текущего года Рыжиков и Зубрицкий в рамках своей миссии вышли второй раз в открытый космос.

