Трампу посоветовали начать репрессии

Дробницкий: Трампу стоит начать репрессии, чтобы победить либеральные элиты

После публикации новой Стратегии нацбезопасности США главный вопрос заключается в реализации ее пунктов на практике. Особое место в документе занимает Европа и ее критика со стороны Вашингтона. Об аспектах отношений между государствами порассуждал в беседе с газетой «Взгляд» американист Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что у идеологического раскола между США и Европой долгая история. В XIX веке впервые появился лозунг «Америка прежде всего». Дробницкий указал, что Трамп еще в ходе своего первого президентского срока пытался возродить идеологию исключительности Америки, что требовало отстранения от Западной Европы. Однако либеральный политический мейнстрим внутри Штатов и союзники по НАТО мешали этому.

После возвращения Трампа в Белый дом неприязнь к Европе уже проявляется открыто, продолжил американист. Европа в новой Стратегии нацбезопасности представлена как «некий либеральный зоопарк». Тем не менее, чтобы воплотить пункты документа в жизнь, главе Белого дома потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия госаппарата, подчеркнул Дробницкий — но этого в данный момент не наблюдается, Трамп сталкивается с серьезным сопротивлением. Стоит также помнить, что большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны главе государства.

«Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то "прижать", заканчивались фиаско», — заключил эксперт.

Публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу, заявил между тем бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, европейские лидеры должны «перестать притворяться, что Трамп не является их противником».

Трамп же отмечал, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении. Большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди, добавлял он.