Украине выставили внушительный счет по долгам

РИА Новости: Украина 9 декабря должна выплатить МВФ свыше $170 миллионов

Во вторник, 9 декабря, властям Украины предстоит выплатить Международному валютному фонду (МВФ) в общей сложности свыше 170 миллионов долларов в рамках погашения задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Речь идет о необходимости в срочном порядке осуществить платеж в размере почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR). В долларовом эквиваленте, по актуальному курсу МВФ, это составляет 171,4 миллиона долларов. Указанный платеж должен стать для Украины последним в этом году, уточнили аналитики.

В настоящее время суммарная задолженность Киева перед Международным валютным фондом составляет свыше 14 миллиардов долларов. Достигнутое ранее предварительное соглашение о новой программе расширенного финансирования для Украины еще на 8,2 миллиарда долларов, как ожидается, приведет к усилению финансовой нагрузки на страну.

Все это в конечном счете может привести к наращиванию государственного долга, который по итогам 2025 года, согласно оценке МВФ, достигнет 108,6 процента национального ВВП. Справиться с возросшей финансовой нагрузкой без внушительной помощи от западных партнеров Киеву будет крайне трудно.

В качестве одного из основных вариантов увеличения поддержки Украине в Еврокомиссии (ЕК) рассматривают предоставление стране так называемого «репарационного кредита» за счет заблокированных российских активов. Однако против этой меры активно выступают Бельгия, в депозитарии которой хранится подавляющая часть замороженных средств Центробанка (ЦБ) РФ, а также частные банки Франции. Решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято на ближайшем саммите ЕС, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе.