Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 9 декабря 2025Экономика

Украине выставили внушительный счет по долгам

РИА Новости: Украина 9 декабря должна выплатить МВФ свыше $170 миллионов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Во вторник, 9 декабря, властям Украины предстоит выплатить Международному валютному фонду (МВФ) в общей сложности свыше 170 миллионов долларов в рамках погашения задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Речь идет о необходимости в срочном порядке осуществить платеж в размере почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR). В долларовом эквиваленте, по актуальному курсу МВФ, это составляет 171,4 миллиона долларов. Указанный платеж должен стать для Украины последним в этом году, уточнили аналитики.

В настоящее время суммарная задолженность Киева перед Международным валютным фондом составляет свыше 14 миллиардов долларов. Достигнутое ранее предварительное соглашение о новой программе расширенного финансирования для Украины еще на 8,2 миллиарда долларов, как ожидается, приведет к усилению финансовой нагрузки на страну.

Материалы по теме:
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024

Все это в конечном счете может привести к наращиванию государственного долга, который по итогам 2025 года, согласно оценке МВФ, достигнет 108,6 процента национального ВВП. Справиться с возросшей финансовой нагрузкой без внушительной помощи от западных партнеров Киеву будет крайне трудно.

В качестве одного из основных вариантов увеличения поддержки Украине в Еврокомиссии (ЕК) рассматривают предоставление стране так называемого «репарационного кредита» за счет заблокированных российских активов. Однако против этой меры активно выступают Бельгия, в депозитарии которой хранится подавляющая часть замороженных средств Центробанка (ЦБ) РФ, а также частные банки Франции. Решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято на ближайшем саммите ЕС, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Малышева захотела вызвать скорую гостю «Жить здорово!»

    Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за десерта

    Ольга Серябкина разместила фото в прозрачном платье

    «Союз МС-27» с американцем приземлился

    Тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к россиянам

    Российские склады забили иностранным алкоголем

    На Украине обвинили США в отрыве Зеленского от Евросоюза

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok