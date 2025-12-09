В Минпросвещения перечислили самые востребованные профессии в колледжах

Медицинские профессии стали самыми востребованными в российских колледжах

Медицинские, технические, рабочие, а также педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи в 2025 году. Наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование», рассказали РИА Новости в Минпросвещения.

«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — сказано в сообщении.

В список пяти популярных направлений также вошли «Лечебное дело», «Правоохранительная деятельность» (31 тысяча), «Туризм и гостеприимство».

Помимо этого, как уточнили в ведомстве, в число лидеров по количеству поступивших студентов вошли направления «Сварщик», «Повар, кондитер», «Преподавание в начальных классах».

Несколькими днями ранее эксперты рассказали, что в 2026 году российские работодатели продолжат предъявлять стабильный спрос на рабочие специальности.

Ранее в Минпросвещения обозначили норму часов для домашнего задания у школьников. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, на его выполнение должно уходить не более 3,5 часа для всех классов.