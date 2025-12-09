Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 9 декабря 2025Россия

В Минпросвещения перечислили самые востребованные профессии в колледжах

Медицинские профессии стали самыми востребованными в российских колледжах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Global Look Press

Медицинские, технические, рабочие, а также педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи в 2025 году. Наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование», рассказали РИА Новости в Минпросвещения.

«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — сказано в сообщении.

В список пяти популярных направлений также вошли «Лечебное дело», «Правоохранительная деятельность» (31 тысяча), «Туризм и гостеприимство».

Помимо этого, как уточнили в ведомстве, в число лидеров по количеству поступивших студентов вошли направления «Сварщик», «Повар, кондитер», «Преподавание в начальных классах».

Несколькими днями ранее эксперты рассказали, что в 2026 году российские работодатели продолжат предъявлять стабильный спрос на рабочие специальности.

Ранее в Минпросвещения обозначили норму часов для домашнего задания у школьников. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, на его выполнение должно уходить не более 3,5 часа для всех классов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Позиция России удивила Китай на фоне одной проблемы

    Армия России уничтожила шесть боевых групп ВСУ

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья

    В Минпросвещения перечислили самые востребованные профессии в колледжах

    В России европейского «Тигра» назвали «душегубкой»

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    ВСУ попытались замедлить продвижение ВС России на одном участке фронта

    Визит Зеленского в Лондон назвали полным провалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok